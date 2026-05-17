Один человек погиб и девять пропали без вести после аварии в Китае
В Гуанси‑Чжуанском автономном районе на юге КНР пикап, перевозивший 15 пассажиров, упал в воду при пересечении подтопленного моста. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Авария случилась поздно вечером 16 мая на территории Хуаньцзян‑Маонаньского автономного уезда (северная часть региона). Согласно последней информации, в результате аварии погиб один человек, девять числятся пропавшими без вести. Еще пятерых пассажиров удалось спасти.
На месте происшествия работают экстренные службы. По факту ДТП ведется следствие — специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Читайте также: