В Белгороде объявили ракетную опасность

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В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщают городские власти, ссылаясь на предупреждение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении мэрии.
Глава области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в комнате без окон или уйти в безопасное место с улицы. В 22:03 губернатор объявил о снятии сигнала о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района, повредив один дом. Это уже третья атака в регионе за день.
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