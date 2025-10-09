В российском городе каршеринг влетел в толпу людей на автобусной остановке

09 октября 2025, 19:37

В Новосибирске каршеринг совершил наезд на остановку, пострадали семь человек

Фото: Istock/Hakase_

В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку общественного транспорта «Октябрьский универмаг». Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».