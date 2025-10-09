Достижения.рф

В российском городе каршеринг влетел в толпу людей на автобусной остановке

В Новосибирске каршеринг совершил наезд на остановку, пострадали семь человек
Фото: Istock/Hakase_

В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку общественного транспорта «Октябрьский универмаг». Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».



По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Polo двигался на высокой скорости. Он не справился с управлением, вылетел на участок с остановкой и врезался в павильон. После столкновения машина задела придорожный киоск.

В момент ДТП на остановке находились люди. В результате происшествия пострадали семь человек. Очевидцы сообщают, что среди пострадавших есть ребёнок и несколько взрослых, которые в этот момент ожидали транспорт.

На место происшествия оперативно прибыли медики. Бригады скорой помощи сейчас оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и оценивают тяжесть их травм.

Ранее в Подмосковье два человека погибли в ДТП с каршерингом.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0