В российском городе каршеринг влетел в толпу людей на автобусной остановке
В Новосибирске автомобиль каршеринга врезался в остановку общественного транспорта «Октябрьский универмаг». Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».
По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Polo двигался на высокой скорости. Он не справился с управлением, вылетел на участок с остановкой и врезался в павильон. После столкновения машина задела придорожный киоск.
В момент ДТП на остановке находились люди. В результате происшествия пострадали семь человек. Очевидцы сообщают, что среди пострадавших есть ребёнок и несколько взрослых, которые в этот момент ожидали транспорт.
На место происшествия оперативно прибыли медики. Бригады скорой помощи сейчас оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и оценивают тяжесть их травм.
Ранее в Подмосковье два человека погибли в ДТП с каршерингом.
