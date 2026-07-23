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Петербуржец выбежал на проезжую часть скоростной автомагистрали и погиб

Каршеринговый автомобиль насмерть сбил пешехода на петербургском КАД
Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

Вечером 22 июля в Санкт‑Петербурге случилось ДТП со смертельным исходом. На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) погиб пешеход, сообщает Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



По данным ФКУ Упрдор «Северо‑Запад», авария произошла на 27‑м километре внутреннего кольца КАД. Пешеход находился на проезжей части скоростной магистрали, когда на него наехал легковой автомобиль. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Сейчас специалисты выясняют все детали произошедшего. По предварительной информации, пешехода сбил водитель, находившийся за рулём каршерингового автомобиля.

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Александр Огарёв

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