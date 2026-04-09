Один человек погиб и восемь пострадали при пожаре в пятиэтажке в Благовещенске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области

Один человек погиб и восемь пострадали при пожаре в жилом доме на улице Нагорной в Благовещенске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области в своем канале в мессенджере Max.



По данным ведомства, возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже. Информация о ЧП поступила на диспетчерский пульт вечером 9 апреля. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 97 человек. Одну женщину спасти не удалось.

Всего в тушении огня участвовали 61 человек и 16 единиц техники. Сейчас на месте работают дознаватели Госпожнадзора и специалисты пожарной лаборатории. В связи с трагедией ведется доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в автосервисе в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар площадью 400 квадратных метров.

Лидия Пономарева

