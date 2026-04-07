В автосервисе Санкт-Петербурга произошёл пожар площадью 400 квадратных метров
В Калининском районе Санкт-Петербурга загорелся автосервис. Об этом сообщили в ГУ МЧС по городу.
Пожарные присвоили возгоранию дополнительный номер 1БИС. Огонь охватил 400 квадратных метров в двухэтажном здании автосервиса, расположенного на Кушелевской дороге, дом 20.
Размеры строения составляют 20 на 80 метров. Сотрудники МЧС успешно локализовали пожар. По предварительным сведениям, никто не пострадал. На месте происшествия работали семь единиц техники и 28 человек личного состава.
Ранее стало известно, что число погибших при чрезвычайном происшествии на заводе в Нижнекамске выросло до 11. Напомним, днём 31 марта в одном из цехов завода прогремел взрыв. Впоследствии здание охватил мощный пожар.
Читайте также: