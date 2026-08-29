Конструкция рухнула на участников фестиваля в Великобритании
На христианском фестивале в Великобритании из‑за обрушения вывески один человек погиб, ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщает издание The Independent.
Инцидент случился неподалёку от города Стейнинг в Западном Суссексе. На месте происшествия скончался 41‑летний мужчина, а пострадавших госпитализировали.
В ответ на случившееся организаторы сначала отказались от проведения вечерней программы, а позже приняли решение полностью прекратить работу фестиваля. Мероприятие должно было продлиться до конца недели.
Сейчас обстоятельства ЧП выясняет полиция. Известно, что в день трагедии в регионе наблюдался сильный ветер, который мог стать одной из причин падения конструкции.
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