Конструкция рухнула на участников фестиваля в Великобритании

29 августа 2026, 04:56

Один человек погиб из-за падения конструкции на фестивале в Британии

Фото: iStock/mirror-images

На христианском фестивале в Великобритании из‑за обрушения вывески один человек погиб, ещё шестеро получили травмы. Об этом сообщает издание The Independent.