Один человек погиб из-за сильной турбулентности на авиарейсе Лондон — Сингапур

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Один человек погиб на борту самолёта Лондон — Сингапур из-за сильнейшей турбулентности. Ещё более тридцати человек пострадали. Об этом говорится в заявлении авиакомпании Singapore Airlines.
По предварительным данным, погибший пассажир был не пристегнут. Уточняется, что всего на борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.
Борт вылетел из Лондона вечером в понедельник, 20 мая, однако был вынужден сменить курс и приземлиться в Бангкоке. В авиакомпании уточнили, что ее сотрудники работают с правительством Таиланда, чтобы предоставить всем пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Борт вылетел из Лондона вечером в понедельник, 20 мая, однако был вынужден сменить курс и приземлиться в Бангкоке. В авиакомпании уточнили, что ее сотрудники работают с правительством Таиланда, чтобы предоставить всем пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, ранее исследование университета Рединга показало, что из-за изменения климата самолеты теперь находятся в опасной турбулентности на 55% больше. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова