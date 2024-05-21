В российском городе полиция накрыла крупный бордель с мужчинами-проститутками

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В Москве полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что публичный дом находился в сауне «Казанова» в Малом Каретном переулке. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку борделя в ночь на воскресенье, 19 мая.
Отмечается, что полиция обнаружила восемь мужчин-проституток, возраст которых составлял от 20 до 42 лет. Все мужчины признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. По информации источника, они были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что полиция обнаружила восемь мужчин-проституток, возраст которых составлял от 20 до 42 лет. Все мужчины признались, что оказывают интим-услуги клиенткам за деньги. По информации источника, они были задержаны и доставлены на допрос в отделение полиции.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге полицейские обнаружили бордель в доме, где находилась штаб-квартира революционера Якова Свердлова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова