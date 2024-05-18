Один человек погиб после атаки украинского дрона на Курскую область

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Украинский беспилотник атаковал территорию Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Дрон атаковал машину коммунального предприятия в населённом пункте Городище Рыльского района. От полученных травм скончался один сотрудник.
Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Второй сотрудник получил осколочное ранение. На место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего в Рыльскую центральную районную больницу.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили логистический центр украинской армии в Одесской области.
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Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Второй сотрудник получил осколочное ранение. На место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего в Рыльскую центральную районную больницу.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили логистический центр украинской армии в Одесской области.
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Анастасия Чинкова