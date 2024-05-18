Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Один человек погиб после атаки украинского дрона на Курскую область

Один человек погиб после атаки украинского дрона на Курскую область

18 мая 2024, 12:43
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинский беспилотник атаковал территорию Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
Дрон атаковал машину коммунального предприятия в населённом пункте Городище Рыльского района. От полученных травм скончался один сотрудник.

Смирнов выразил соболезнования родным и близким погибшего.



Второй сотрудник получил осколочное ранение. На место прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавшего в Рыльскую центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили логистический центр украинской армии в Одесской области.

Читайте также:

Сальдо: Под обстрелом города Скадовск со стороны ВСУ пострадали 11 человек

Минобороны: Минувшей ночь над Крымом сбили украинский беспилотник

Младший сержант сорвал атаку ВСУ ликвидацией 40 военнослужащих
#курская область
#всу
#обстрел
#беспилотник
#погибший
Человеческие череп и кости обнаружили в лесополосе в Ленобласти
18 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/Nirut Punshiri

В лесополосе в Ленинградской области обнаружили человеческие череп и кости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что останки были найдены вечером 17 мая.

По данным телеканала, к месту обнаружения останков трудно проехать на легковой машине из-за особенностей местности. Также в этом районе не ловит связь.

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. После этого специалисты будут устанавливать причину смерти этого человека.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двое мужчин похитили своего знакомого, вывезли в частный дом, избили, а затем повезли в лес и заставили копать себе могилу. Пострадавшему удалось сбежать от злоумышленников. А в отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Похищение человека».

Читайте также:

В Москве обнаружили скелетированные человеческие останки

Обгоревшие останки человека обнаружили в поле

Человеческие кости нашли под полом в квартире в центре Москвы
#ленинградская область
#останки
#человек
#лес
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемый в покушении на премьера Словакии Фицо доставлен в суд
18 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Писателя Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, доставили в специальный уголовный суд в городе Пезинок на западе страны. Об этом сообщил новостной портал SME.
Отмечается, что 71-летний Цинтула доставлялся в суд при повышенных мерах безопасности.

Ранее мужчина заявлял, что нисколько не сожалеет о содеянном, однако уточнял, что не собирался убивать политика, а хотел лишь навредить ему.

Преступление было совершено по политическим мотивам. Цинтула заявил, что был не согласен с политикой Фицо, поэтому принял решение выстрелить в него. Теперь ему грозит пожизненное заключение свободы.

Отметим, что Фицо на протяжении всего украинского конфликта критикует позицию Запада, отмечая, что конфликт не решится военным путём, а поставка вооружения Киеву только приводит к ещё большему числу жертв.

Читайте также:

Стало известно о состоянии здоровья Фицо

Фицо заявил, что помнит обстоятельства покушения

Песков ответил на вопрос о безопасности Путина после покушения на Фицо
#стрельба
#премьер-министр
#словакия
#роберт фицо
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге мужчина жестоко зарезал молодую девушку на глазах у прохожих
В Екатеринбурге мужчина зарезал на улице молодую девушку
18 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Michael Nesterov

Неизвестный мужчина напал с ножом на молодую девушку в Екатеринбурге на глазах у прохожих. Об этом сообщает портал E1.ru.
Жестокое убийство, которое произошло на улице Победы, попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черном костюме подошел к девушке. Она несколько раз его оттолкнула, после чего он достал из кармана нож и ударил ее в область живота.

Пострадавшая упала на землю, она пыталась подняться, однако не смогла. Преступник быстро скрылся и при этом выбросил орудие убийства.

Очевидцы вызвали медиков, но девушка скончалась до приезда скорой помощи. На место трагедии приехала ее мама.

Читайте также:

Депутат Хинштейн сообщил о задержании советника губернатора Самарской области

Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области

В Москве мужчина напал на сотрудницу банка и ударил её по голове
#екатеринбург
#убийство
#нож
#камеры
#кадры
#мужчина
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новороссийске 26 тыс. жителей остались без света из-за пожара на подстанции
18 мая 2024, 12:31

Фото: официальный Telegram-канал Андрея Кравченко

В Новороссийске 26 тысяч жителей остались без света в результате пожара на подстанции. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло на подстанции «Кирилловская». Электричество отключилось в нескольких районах города.

После тушения и проведения необходимых мероприятий специалисты выяснят причину пожара.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю отмечает, что пожар вспыхнул в отдельно стоящей масляной трансформаторной подстанции. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет. К тушению были привлечены 16 пожарных и четыре единицы техники.

Читайте также:

В Туапсе начался пожар на нефтебазе из-за атаки украинского БПЛА

«У девушки проблемы с головой»: Соседи об устроившей пожар в Люберцах

Нефтяной танкер загорелся после ракетного удара хуситов
#пожар
#электричество
#жители
#мчс
#возгорание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке
Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших после беспорядков в центре Бишкека
18 мая 2024, 12:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

Минздрав Киргизии сообщил, что после ночных беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 29 человек. Об этом пишет «Интерфакс».
Согласно информации источника, пятнадцать человек были доставлены в городскую больницу и Национальный госпиталь, остальным пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия. В медицинском ведомстве отметили, что в медучреждении находятся два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. В настоящее время их состояние оценивается как относительно удовлетворительное.

Напомним, более тысячи человек собрались на стихийный митинг в районе хостела на пересечении улиц Фрунзе и 7 апреля в Бишкеке, где произошла массовая драка. Протестовавшие требовали осуществить правосудие после драки. Задержаны оказались 10 человек, в том числе и иностранные граждане.

Читайте также:

В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев

Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области

Депутат Хинштейн сообщил о задержании советника губернатора Самарской области
#драка
#помощь
#человек
#митинг
#кадры
#акции
#госпиталь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нефтяной танкер загорелся после ракетного удара хуситов
Reuters: нефтяной танкер загорелся после ракетного удара у берегов Йемена
18 мая 2024, 12:02

Фото: iStock/1971yes

На борту нефтяного танкера с флагом Панамы вспыхнул пожар после ракетного удара у берегов йеменского города Моха. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
Отмечается, что фирма получила радиосообщение с борта танкера, перевозящего сырую нефть. Он подвергся нападению в порядка 18,5 километрах к юго-западу от города Мохи в Йемене. Ракета ударила прямо по судну, после чего на нём вспыхнул пожар.

Напомним, что правящее на севере Йемена движение хуситов, контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о своей поддержке Палестины. В связи с этим, оно атакует любые корабли, связанные с Израилем. Хуситы призвали другие страны отозвать свои корабли и не следовать по Красному морю. При этом, как заявили в Йемене, суда других стран они не трогают. На фоне атак в Красном море многие компании приостановили свои перевозки по данному маршруту.

Читайте также:

Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море

Хуситы совершили атаку на британский нефтяной танкер

Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна
#пожар
#нефть
#корабль
#ракетный удар
#йемен
#хуситы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве мужчина напал на сотрудницу банка и ударил её по голове
На юго-востоке Москвы мужчина напал на сотрудницу банка и ударил её по голове
18 мая 2024, 11:12

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Мужчина зашёл в отделением кредитной организации в Москве, напал на сотрудницу, ударил её по голове и прошёл в помещение кассы. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл рано утром в субботу в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы.
После произошёдшего Кузьминская межрайонная прокуратура приступила к координированию работы правоохранительных органов, контролю за принятием процессуального решения о возбуждении уголовного дела, а также установлению всех обстоятельств случившегося и личности напавшего.

В распоряжении прокуратуры имеется запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах не видно лица мужчины, поскольку он был в капюшоне. После установления его личности последует задержание.

Читайте также:

Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области

Напился и убил семерых сослуживцев: Российскому военному грозит пожизненное заключение

Участник шоу «Давай поженимся» обвинен в убийстве 10-летней давности
#нападение
#банк
#москва
#прокуратура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Хинштейн сообщил о задержании советника губернатора Самарской области
18 мая 2024, 10:45

Фото: iStock/zoka74

В Самарской области по подозрению в мошенничестве задержана советник губернатора Ольга Михеева. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Согласно данным следствия, Михеева незаконно занимала в Институте регионального развития сразу несколько должностей — гендиректора и директора по стратегическому развитию. Уточняется, что она получала зарплату и премии за работу, которую фактически не выполняла.

Первоначальный ущерб оценен почти в 1,4 миллиона рублей. Дома у фигурантки дела был проведен обыск.

Отмечается, что Михеева задержана на 48 часов. Правоохранительные органы намерены ходатайствовать перед судом о ее аресте.

Читайте также:

Стало известно, какое имущество успел приобрести арестованный кадровик МО Кузнецов

Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области

Военные Израиля обнаружили тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС
#мо
#имущество
#кадры
#ущерб
#арест
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры с места убийства 8-летней девочки, похищенной в Ростовской области
СК РФ опубликовал видео с места, где нашли убитую 8-летнюю девочку под Ростовом
18 мая 2024, 10:09

Фото: iStock/zoka74

Кадры с места гибели похищенной и убитой восьмилетней девочки в Ростовской области опубликовали в Telegram-канале Следственного комитета России.
Тело девочки обнаружили в лесополосе недалеко от станицы, где она жила. На видео заметно место преступления, которое освещено прожекторами.

Вокруг него много высокой травы, которая на одном из участков примята. Судя по всему, здесь и был найден труп ребенка. Уточняется, что преступник уже дал признательные показания.

Напомним, 25-летний Руслан Ш. ехал на эвакуаторе в районе станицы Ольгинской, когда увидел восьмилетнюю Машу, идущую из магазина. Он заманил девочку в машину и отвез ее в поле за поселком, где жестоко убил.

Читайте также:

Под Ростовом водитель эвакуатора похитил и убил 9-летнюю девочку

Военные Израиля обнаружили тело 23-летней Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС

В Бишкеке прекратились акции протеста против иностранцев
#труп
#видео
#водитель
#девочка
#ростовская область
#убийство
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф