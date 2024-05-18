МО: Минувшей ночь над Крымом сбили украинский БПЛА

Фото: iStock/rancho_runner
В ночь на 18 мая над Крымом сбили украинский беспилотник, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.
Также сообщается, что беспилотный летательный аппарат был ликвидирован системами противовоздушной обороны РФ над территорией Крымского полуострова.
Напомним, 16 мая украинские беспилотники были сбиты в небе над Калужской и Брянской областями. Об этом сообщали главы регионов Александр Богомаз и Владислав Шапша.
Читайте также:
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
Губернатор Шапша: силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Калужской области
В России создали БПЛА «Стрела» для поражения объектов противника в глубине фронта
Евгения Парфентьева