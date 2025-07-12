Один человек погиб при опрокидывании катера на Волге в Самарской области
Один человек погиб, шесть пострадали при крушении катера во время урагана на Волге в Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что погибла 34-летняя женщина. Она утонула после того, как судно перевернулось при сильном порыве ветра.
Спасателям МЧС России удалось спасти пять человек.
Точные причины крушения уточняются, сообщили в региональном управлении МЧС.
Ранее в этот день сообщалось, что прогулочный катер опрокинулся на Волге в районе Самары из-за разбушевавшейся непогоды. Позднее в Главном управлении МЧС по Самарской области уточнили, что опрокинувшееся маломерное судно – винтовой буксир.
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