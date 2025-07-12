Прогулочный катер пошёл ко дну во время урагана на Волге под Самарой
Прогулочный катер перевернулся и пошёл ко дну на Волге во время урагана в Самарской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На борту судна находились как минимум три человека. В какой-то момент поднялись высокие волны из-за сильного ветра, в результате чего катер перевернулся. На помощь пассажирам оперативно пришли отдыхающие с берега.
Также на место прибыли водолазы МЧС России, которые ищут возможных утонувших на месте потопления катера.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее в этот день сообщалось, что житель Саратовской области в публичном поле призывал расправиться с дальнобойщиками, однако был замечен полицейскими. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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