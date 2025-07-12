Шесть человек пострадали при обрушении моста во время крестного похода под Вологдой
Шесть человек пострадали при обрушении подвесного пешеходного моста через реку Юг в Вологодской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инцидент произошел во время крестного хода между двумя населенными пунктами — поселком Дуниловским и деревней Дунилово в Никольском округе. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу, их жизни ничего не угрожает. Сейчас об их состоянии информируют родственников.
На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Причины падения переправы устанавливаются. Губернатор Георгий Филимонов пообещал проконтролировать ситуацию.
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