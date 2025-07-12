Неадекват с молотком и перцовым баллончиком напал на двух школьниц в Подмосковье

Подросток с молотком напал на школьниц в подмосковном СНТ «Борисово»
Фото: iStock/Backiris

Подросток напал с молотком на двух несовершеннолетних девочек во время прогулки в подмосковном СНТ «Борисово». Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Со слов очевидцев, накануне вечером девочки 13 и 16 лет катались на велосипедах, когда на них налетел незнакомец. Одну из них неадекват ударил по голове и прыснул ей в лицо из баллончика, а другую избил и уволок в лес. Именно там девочку без сознания обнаружила её бабушка. Подросток истекала кровью, не могла самостоятельно двигаться и говорить.

Пострадавших госпитализировали. Обе школьницы сейчас находятся в реанимации, одна из них в крайне тяжёлом состоянии.

Нападавшего задержали. Им оказался 16-летний парень. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийстве.

Дело находится на контроле Домодедовской городской прокуратуры.

Анастасия Чинкова

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