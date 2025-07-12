Неадекват с молотком и перцовым баллончиком напал на двух школьниц в Подмосковье

12 июля 2025, 16:29

Подросток с молотком напал на школьниц в подмосковном СНТ «Борисово»

Фото: iStock/Backiris

Подросток напал с молотком на двух несовершеннолетних девочек во время прогулки в подмосковном СНТ «Борисово». Об этом пишет Telegram-канал Mash.