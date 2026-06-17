Один человек погиб при пожаре в Красногвардейском районе Петербурга

17 июня 2026, 06:58

Фото: istockphoto/wirot pathi

В ночь на 17 июня в Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга произошёл пожар, унёсший жизнь человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.