Один человек погиб при пожаре в Красногвардейском районе Петербурга
В ночь на 17 июня в Красногвардейском районе Санкт‑Петербурга произошёл пожар, унёсший жизнь человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Инцидент случился в квартире жилого дома, расположенного на проспекте Ударников. Огонь охватил обстановку на площади 10 кв. метров в одной из комнат. Прибывшие спасатели оценили ситуацию и приступили к тушению пожара. Для ликвидации возгорания ведомство задействовало три единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС.
Специалисты работали на протяжении трех часов, а при осмотре места происшествия обнаружили тело мужчины. В настоящий момент обстоятельства пожара и личность погибшего устанавливают компетентные органы.
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