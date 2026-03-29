Один человек погиб при пожаре в Петропавловске‑Камчатском

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Петропавловске‑Камчатском на улице Лермонтова произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.



Инцидент случился рано утром в квартире коммунального типа. По информации ведомства, возгорание началось в одной из комнат. Пожарные расчеты прибыли на место через несколько минут после поступления вызова. К этому моменту помещение заволокло дымом.

Предварительно, погибший мужчина скончался от отравления угарным газом. Примечательно, что пострадавшего из горящей квартиры до приезда спасателей вынесла соседка.

В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания. На месте работают дознаватели МЧС и следственно‑оперативная группа. Проводится проверка, по итогам которой будет установлена точная причина пожара и обстоятельства трагедии.

Александр Огарёв

