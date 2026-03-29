В Малайзии мужчина обезглавил родителей и покончил с собой
Полиция Малайзии обнаружила в жилом доме тела трех членов одной семьи, двое из которых были обезглавлены. Об этом пишет Daily Star.
Трагедия вскрылась после того, как соседи пожаловались на неприятный запах, исходящий из дома. Сотрудники полиции прибыли на место и нашли тела 65‑летнего Зикри Абдула Рахмана и его 53‑летней супруги Сурайи Ман, завернутые в ковер. Сына погибших обнаружили мертвым в спальне.
По предварительной версии следствия, причиной трагедии стали действия самого молодого человека. Установлено, что Мухаммад Шакир страдал от проблем с психическим здоровьем. Согласно версии правоохранителей, он убил своих родителей, а затем покончил с собой.
В настоящее время расследование продолжается. Специалисты проводят необходимые экспертизы, чтобы установить точные причины и обстоятельства гибели семьи.
Читайте также: