Жертвой ДТП в Татарстане стала 16-летняя школьница
На автодороге Казань — Шемордан в Пестречинском районе Татарстана в результате ДТП погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По предварительным данным, виновником аварии является водитель автомобиля Kia Optima. Несовершеннолетняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда случилось ДТП. От полученных травм она скончалась на месте.
На место происшествия оперативно выехал прокурор Пестречинского района Никита Ананьев. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, начатой органом предварительного расследования.
