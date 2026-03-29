Потоки воды смыли с дороги автобус с пассажирами в Афганистане
В афганской провинции Герат автобус с пассажирами перевернулся под давлением водного потока, вызванного сильными паводками. Об этом сообщают местные СМИ.
Очевидцы опубликовали в социальных сетях кадры с места происшествия. На них видно, как бурное течение сносит и переворачивает автобус, заполненный людьми. Пассажиры и прохожие пытаются оказать помощь тем, кто оказался в ловушке.
Из‑за проливных дождей движение по основным трассам провинции Герат серьезно осложнилось. Дороги частично затопило, участки трасс стали непроходимыми. Власти провинции обратились к жителям с призывом воздержаться от поездок по ряду маршрутов без крайней необходимости.
Ранее из-за подтопления эвакуацию объявили в одном из муниципалитетов Чеченской республики. Ситуация приобрела чрезвычайный характер после того, как река Гумс вышла из берегов.
