Шина самолета взорвалась при взлете в Швеции
При взлёте из Стокгольма у самолёта Boeing с 181 пассажиром на борту лопнула шина, сообщает New York Post.
По данным издания, взрыв был слышен пассажирами в момент набора высоты; на взлётно‑посадочной полосе остались обломки покрышки. Экипаж развернул самолёт и вернулся для посадки в аэропорт отправления; посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Перед этим сообщалось, что самолеты рейсом «Сочи-Ереван» не смогли вылететь из аэропорта из-за неисправностей сразу двух бортов.
Кроме того, 1 июля, у авиакомпании Nordwind при посадке в Сочи также произошёл инцидент — у самолёта, следовавшего из Самары, сдулись шины сразу на трёх колесах.
