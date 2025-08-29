Самолет со 160 пассажирами совершил экстренную посадку в российском регионе

29 августа 2025, 13:19

Mash: Самолет с 160 пассажирами на борту экстренно сел в Екатеринбурге

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Самолёт с 160 пассажирами экстренно сел в Екатеринбурге (аэропорт Кольцово), сообщает Telegram‑канал Mash. К борту подъехали экстренные службы; причин срочной посадки не уточняют, пострадавших нет.