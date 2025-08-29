Самолет со 160 пассажирами совершил экстренную посадку в российском регионе
Самолёт с 160 пассажирами экстренно сел в Екатеринбурге (аэропорт Кольцово), сообщает Telegram‑канал Mash. К борту подъехали экстренные службы; причин срочной посадки не уточняют, пострадавших нет.
По информации E1, на борту рейса «Уральских авиалиний», летевшего из Читы, ложным сработал датчик задымления в багажном отсеке. Ранее другой пассажирский самолёт «Уральских авиалиний», вылетевший из Сочи в Москву, вернулся в аэропорт отправления — на борту было 219 пассажиров.
Кроме того, рейс Сочи—Ереван не смог вылететь из‑за одновременных неисправностей двигателей у двух самолётов. По данным SHOT, вылет был запланирован на 6:30, но у судна авиакомпании «Россия» выявили дефект двигателя, позже хотели использовать резервный борт, у которого также произошёл отказ двигателя.
Пассажиров подвезли к самолёту, затем вернули в терминал и снова отложили вылет.
