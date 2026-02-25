В ЮАР врач изнасиловал пациентку под предлогом осмотра

25 февраля 2026, 06:41

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

42‑летнего врача Фиве Джетро Яфт из ЮАР обвиняют в изнасиловании 22‑летней девушки в городе Комани (Восточно‑Капская провинция). Об этом сообщило издание IOL.