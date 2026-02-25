Достижения.рф

В ЮАР врач изнасиловал пациентку под предлогом осмотра

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

42‑летнего врача Фиве Джетро Яфт из ЮАР обвиняют в изнасиловании 22‑летней девушки в городе Комани (Восточно‑Капская провинция). Об этом сообщило издание IOL.



По имеющейся информации, потерпевшая пришла в офис доктора, чтобы передать одежду для малышей в его благотворительный фонд. После осмотра вещей врач предложил ей бесплатный медицинский осмотр в знак благодарности. Во время процедуры, как утверждает жертва, мужчина напал на нее.

Как сообщила представитель полиции капитан Йолиса Мголодела, врач угрожал девушке и заставил ее молчать из‑за присутствия других пациентов в приемной. После инцидента Яфт выдал потерпевшей ваучер на приобретение таблеток для прерывания беременности.

18 февраля насильника арестовали, однако вскоре он вышел под залог. Следующее заседание назначено на 30 апреля.

Александр Огарёв

