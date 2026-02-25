Минимум 30 человек погибли из-за проливных дождей в Бразилии
Масштабная природная катастрофа обрушилась на юго‑восточные регионы Бразилии. После проливных дождей в городах Жуиз‑де‑Фора и Уба (зона да Мата) произошли наводнения и оползни, приведшие к масштабным разрушениям, сообщает CNNBrasil.
По последним данным, минимум 30 человек погибли, еще 39 числятся пропавшими без вести. Спасатели смогли извлечь из‑под завалов 13 пострадавших. По информации местных властей, всего удалось эвакуировать 208 человек.
Ливни вызвали мощные оползни и наводнения, разрушив жилые дома и инфраструктуру. Спасательные отряды продолжают поисковые работы в зоне бедствия.
Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации и мобилизовали дополнительные ресурсы для ликвидации последствий катастрофы. Организована эвакуация жителей из наиболее опасных районов. Пострадавшим оказывают медицинскую и гуманитарную помощь, развернуты временные пункты размещения.
