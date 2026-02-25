Минимум 30 человек погибли из-за проливных дождей в Бразилии

25 февраля 2026, 04:52

CNN: vинимум 30 человек погибли из-за проливных дождей в Бразилии

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Масштабная природная катастрофа обрушилась на юго‑восточные регионы Бразилии. После проливных дождей в городах Жуиз‑де‑Фора и Уба (зона да Мата) произошли наводнения и оползни, приведшие к масштабным разрушениям, сообщает CNNBrasil.