Один человек погиб при стрельбе в российском регионе

25 июня 2026, 17:10

Один человек погиб во время стрельбы в дагестанском поселке Тарки

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.