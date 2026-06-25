Достижения.рф

Один человек погиб при стрельбе в российском регионе

Один человек погиб во время стрельбы в дагестанском поселке Тарки
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Один человек погиб и еще один пострадал в результате стрельбы в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.



Трагический инцидент произошел на территории бывшей школы в поселке Тарки. Несколько местных жителей вступили в конфликт, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета в 21-летнего оппонента. Перестрелка продолжилась за пределами школы.

В итоге молодой человек скончался на месте, а второго, предположительно подозреваемого, с травмами госпитализировали. Подельника стрелка задержали позже.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Хулиганство с применением оружия». Сейчас они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0