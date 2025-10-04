Погиб один из сорвавшихся с вулкана Вилючинский на Камчатке туристов
На вулкане Вилючинский на Камчатке погиб один из пострадавших туристов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что девушка, которая сорвалась с обрыва вместе с погибшим, сейчас находится в тяжёлом состоянии. Рядом с ней остаются четверо спасателей.
Одновременно с этим продолжается операция по поиску третьей участницы восхождения, которая находится выше по склону. Её ищут ещё двое спасателей.
Ранее в этот день сообщалось, что трое туристов пострадали при восхождении на вершину – они сорвались вниз и получили травмы рук и ног. Продолжить путь они не смогли, поэтому связались со спасателями и ждали помощи. Вскоре специалисты МЧС России на вертолёте прибыли на место, чтобы приступить к эвакуации пострадавших.
