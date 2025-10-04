Спасатели высадились на вулкане Вилючинский для эвакуации пострадавших туристов – видео

04 октября 2025, 11:42

Спасатели приступили к эвакуации пострадавших туристов с вулкана на Камчатке

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На Камчатке спасатели с вертолёта высадились на высоте 1500 метров для эвакуации пострадавших туристов с вулкана Вилючинский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального МЧС Сергея Лебедева.