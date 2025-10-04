Спасатели высадились на вулкане Вилючинский для эвакуации пострадавших туристов – видео
На Камчатке спасатели с вертолёта высадились на высоте 1500 метров для эвакуации пострадавших туристов с вулкана Вилючинский. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу регионального МЧС Сергея Лебедева.
Напомним, что в субботу трое туристов сорвались во время восхождения на вулкан и получили травмы различной степени тяжести.
По информации Камчатского территориального центра медицины катастроф, альпинисты застряли на полпути к вершине и не смогли самостоятельно спуститься из-за ушибов и переломов. Они смогли связаться со спасателями и попросить помощи.
На опубликованных кадрах видно, как медики и спасатели поднимаются к пострадавшим, несмотря на сильный ветер и сложные погодные условия. Вертолёт МЧС высадил спасателей на высоте около 1500 метров, где они скоро приступят к эвакуации туристов.
Операция продолжается, спасатели оказывают первую помощь пострадавшим и готовят их к безопасному спуску.
