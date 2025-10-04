Минимум три человека сорвались с вулкана на Камчатке
SHOT: трое альпинистов сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан
Минимум три человека сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Некоторые из них получили травмы рук. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Застрявшие в той местности альпинисты не смогли спуститься сами и вызвали спасателей. В ближайшее время к ним направят вертолет медицины катастроф.
Вилючинский вулкан находится в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2173 метра над уровнем моря.
Ранее сообщалось, что вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс почти на 10 километров.
Читайте также: