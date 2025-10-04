Минимум три человека сорвались с вулкана на Камчатке

Достижения.рф

SHOT: трое альпинистов сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан
Фото: iStock/molchanovdmitry

Минимум три человека сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Некоторые из них получили травмы рук. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



Застрявшие в той местности альпинисты не смогли спуститься сами и вызвали спасателей. В ближайшее время к ним направят вертолет медицины катастроф.

Вилючинский вулкан находится в 40 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его высота составляет 2173 метра над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что вулкан Кроноцкий на Камчатке произвел пепловый выброс почти на 10 километров.

Лидия Пономарева

