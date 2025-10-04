Минимум три человека сорвались с вулкана на Камчатке

04 октября 2025, 09:21

SHOT: трое альпинистов сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан

Фото: iStock/molchanovdmitry

Минимум три человека сорвались при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке. Некоторые из них получили травмы рук. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.