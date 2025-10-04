Появились новые подробности о застрявших на Вилючинском вулкане альпинистах

04 октября 2025, 12:53

SHOT: пострадавшие на Вилючинском вулкане альпинисты не зарегистрировали поход

Фото: iStock/molchanovdmitry

Группа туристов, пострадавшая при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, не зарегистрировала свой поход. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.