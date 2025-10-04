Появились новые подробности о застрявших на Вилючинском вулкане альпинистах
Группа туристов, пострадавшая при восхождении на Вилючинский вулкан на Камчатке, не зарегистрировала свой поход. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
После неудачной попытки подъема один из альпинистов смог вызвать спасателей. На место вылетел вертолет, экипаж которого высадился на высоте около 1500 метров. Всего на помощь отправились более 30 человек. По данным МЧС, сильные порывы ветра значительно осложняют операцию.
Напомним, этим утром группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский в Камчатском крае. Трое из них получили ушибы и сломали руки после падения. Альпинисты застряли на полпути к вершине и не смогли спуститься сами из-за травм.
