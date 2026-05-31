Пять грузовиков столкнулись в Подмосковье: есть погибший
В подмосковной Электростали произошло смертельное ДТП с участием пяти грузовых автомобилей. Инцидент случился около 19:10 на 117-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на четыре большегруза, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении. В результате удара один из водителей погиб на месте происшествия.
Пассажир этого же автомобиля получил травмы. Его состояние уточняется.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства аварии.