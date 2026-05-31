Пять грузовиков столкнулись в Подмосковье: есть погибший

31 мая 2026, 22:41

МВД: в Подмосковье произошло ДТП с 5 гррузовиками, погиб один человек

В подмосковной Электростали произошло смертельное ДТП с участием пяти грузовых автомобилей. Инцидент случился около 19:10 на 117-м километре трассы А-107 (Московское малое кольцо), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.





По предварительным данным, водитель грузовика совершил наезд на четыре большегруза, которые остановились перед железнодорожным переездом в попутном направлении. В результате удара один из водителей погиб на месте происшествия.



Пассажир этого же автомобиля получил травмы. Его состояние уточняется.



На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства аварии.



