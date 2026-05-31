Стало известно о захвате нефтяного танкера в Индийском океане
У северо-восточного побережья Сомали в районе полуавтономного региона Пунтленд сомалийские пираты совершили нападение на нефтяной танкер. Об этом сообщает радиостанция Radio Dalsan.
По предварительной информации, судно следовало по маршруту из порта Бербера в столицу страны Могадишо. В результате атаки неизвестные лица поднялись на борт и взяли управление судном под свой контроль.
Факт инцидента подтвердили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Уточняется, что несанкционированный захват произошел во время нахождения танкера в водах Сомали.По данным радиостанции, танкер принадлежит пакистанским бизнесменам.
25 апреля сообщалось о захвате танкера Honour 25, который следовал из Персидского залива в Сомали с грузом 18,5 тыс. тонн топлива. Инцидент произошел примерно в 50 км от побережья — также между Берберой и Могадишо. На борту того судна находились 17 моряков из Индии, Индонезии, Мьянмы, Пакистана и Шри-Ланки.
