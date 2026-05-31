Пострадавшая от отравления в Пятигорске назвала симптомы

Первые симтомы отравления в Пятигорске проявились через несколько часов, был жар

Одна из пострадавших при массовом отравлении в кафе Пятигорска сообщила, что первые признаки недомогания проявились у нее спустя несколько часов после посещения заведения. Об этом пишет РИА Новости.





По словам девушки, она и ее друзья регулярно ходили в это кафе, которое считали одним из любимых в городе. В этот раз компания заказала привычные блюда, однако позже у них поднялась температура и появились боли в животе.



Вместе с тем, как отметила собеседница агентства, состояние ухудшилось не у всех в группе. Поскольку заказы различались, она предположила, что причиной отравления мог стать какой-то конкретный продукт. Несмотря на плохое самочувствие, пострадавшие не стали обращаться к врачам, справляясь собственными силами.



В субботу глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил о госпитализации девяти человек с кишечной инфекцией, предположительно посетивших одно и то же кафе. Детей среди заболевших не было. Позже, в воскресенье, правоохранители уточнили, что число госпитализированных выросло до 29. В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что у пациентов выявили маркеры сальмонеллеза.



