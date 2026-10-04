Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в ЕАО

04 октября 2026, 05:55

Фото: iStock/Iulianna Est

3 октября 2026 года на федеральной автодороге неподалёку от села Партизанское случилась авария с участием трёх транспортных средств. Жертвой ДТП стал водитель одного из автомобилей, сообщили в полиции Еврейской автономной области.