Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в ЕАО
3 октября 2026 года на федеральной автодороге неподалёку от села Партизанское случилась авария с участием трёх транспортных средств. Жертвой ДТП стал водитель одного из автомобилей, сообщили в полиции Еврейской автономной области.
По предварительной версии, причиной происшествия стала ошибка водителя Nissan X‑Trail. Он не выдержал безопасную дистанцию до машины, которая двигалась впереди. В итоге автомобиль врезался в Mitsubishi Outlander.
Сила удара оказалась настолько значительной, что седан вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовой фурой. В результате аварии все три транспортных средства получили серьёзные механические повреждения. Водитель Nissan X‑Trail скончался на месте происшествия.
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