В Москве загорелся жилой дом

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В одном из домов в московском районе Дегнино произошел пожар. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что горят квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Жители дома в Ильменском проезде вызвали помощь, двум людям удалось выжить.
Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Москве.
Причиной возгорания в техническом помещении стал упавший беспилотник. В результате никто из сотрудников не пострадал. Первоначально пожару был присвоен максимальный рейтинг сложности – 5.
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Ранее пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Москве.
Причиной возгорания в техническом помещении стал упавший беспилотник. В результате никто из сотрудников не пострадал. Первоначально пожару был присвоен максимальный рейтинг сложности – 5.
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Александр Климов