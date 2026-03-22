Энергосистема Кубы в третий раз за месяц вышла из строя
Национальная электроэнергетическая система Кубы в очередной раз полностью вышла из строя. Об этом проинформировала пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе организации.
Согласно сообщению гаванского отделения энергокомпании в Telegram-канале, отключение произошло в 18:32 местного времени (01:32 22 марта по московскому времени).
Первый крупный энергетический коллапс случился на Кубе 4 марта. В середине месяца ситуация повторилась.
После восстановления энергоснабжения проблемы с электричеством на острове не исчезли. В стране по-прежнему наблюдаются длительные перебои с подачей энергии.
Ранее правительство Кубы резко отреагировало на просьбу посольства США в Гаване о поставках топлива.
