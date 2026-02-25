Один человек погиб в результате пожара в Петербурге
В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс‑службе Главного управления МЧС России по региону.
Возгорание началось в однокомнатной квартире, после чего огонь стремительно охватил всю кухню. Из‑за сильного задымления сотрудники скорой помощи поначалу не могли попасть в помещение.
Для ликвидации пожара на место происшествия направили две единицы спецтехники и десять сотрудников личного состава МЧС. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Специалисты выясняют причину возгорания.
МЧС призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности: регулярно проверять исправность электроприборов и проводки, не оставлять без присмотра включенные устройства и источники открытого огня. В случае чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по номеру 112.
