Сын зарезал ножом отца во время похода в баню

25 февраля 2026, 20:42

Mash: 15-летний подросток зарезал ножом отца во время похода в баню в Ленобласти

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

15-летний подросток смертельно ранил своего отца в бане на даче в Кротово Ленобласти. Об этом пишет телеграм-канал Mash.