Сын зарезал ножом отца во время похода в баню
15-летний подросток смертельно ранил своего отца в бане на даче в Кротово Ленобласти. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
По версии следствия, во время ссоры юноша ударил мужчину ножом в шею. Потерпевший умер на месте. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Несовершеннолетнего задержали. Следствие намеревается просить суд о его заключении под стражу.
Ранее Красногорский городской суд арестовал таксиста Аленина, которого обвиняют в покушении на убийство двух знакомых. Следователи считают, что 19 января в Путилково, находясь за рулём такси, Аленин увидел мужчин и на почве внезапно возникшей личной неприязни намеренно сбил их автомобилем. После этого он выбежал из машины и попытался добить пострадавших ножом, успев ранить одного из них в шею.
Читайте также: