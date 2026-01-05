Один человек погиб в столкновении большегрузов в Забайкалье
На федеральной автодороге Р‑258 «Байкал» (Иркутск – Улан‑Удэ – Чита) 4 января произошло смертельное ДТП с участием большегрузных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария случилась в дневное время суток на 749‑м километре трассы в Хилокском округе. Столкнулись грузовики Dongfeng и Foton.
В результате ДТП водитель первой фуры, мужчина 1985 года рождения, скончался на месте происшествия. Второго автомобилиста экстренно госпитализировали в Петровск‑Забайкальскую центральную районную больницу. Информация о его состоянии уточняется.
В настоящее время сотрудники полиции проводят расследование. Им предстоит выяснить точные причины и обстоятельства аварии.
