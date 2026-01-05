Достижения.рф

Три человека пострадали в массовом ДТП с микроавтобусами в Ингушетии

Фото: Telegram @ugibdd_06

В Ингушетии на федеральной трассе произошла серьёзная авария с участием общественного транспорта. Информация поступила 4 января от региональной Госавтоинспекции.



Согласно данным ведомства, инцидент случился около 20:00 по местному времени. На 589‑м километре федеральной автодороги «Кавказ» произошло столкновение между тремя пассажирскими микроавтобусами марки Mercedes‑Benz и легковым автомобилем.

В результате аварии пострадали три человека. Их с травмами разной степени тяжести доставили в Сунженскую больницу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно‑транспортного происшествия.

Ранее в Ставропольском крае водитель не справился с управлением и съехал в кювет, столкнувшись с деревом.

Александр Огарёв

