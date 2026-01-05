Три человека пострадали в массовом ДТП с микроавтобусами в Ингушетии
В Ингушетии на федеральной трассе произошла серьёзная авария с участием общественного транспорта. Информация поступила 4 января от региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, инцидент случился около 20:00 по местному времени. На 589‑м километре федеральной автодороги «Кавказ» произошло столкновение между тремя пассажирскими микроавтобусами марки Mercedes‑Benz и легковым автомобилем.
В результате аварии пострадали три человека. Их с травмами разной степени тяжести доставили в Сунженскую больницу. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно‑транспортного происшествия.
