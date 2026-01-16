Достижения.рф

Один человек пострадал в массовой аварии на северо-востоке Москвы

Фото: iStock/maxim4e4ek

Три автомобиля столкнулись на северо‑востоке Москвы. В результате аварии пострадал пассажир такси, передаёт РЕН ТВ.



По предварительным данным, участниками ДТП стали легковой автомобиль, такси и грузовик.

Как рассказал водитель легковой машины в интервью телеканалу, он остановился на светофоре, а следом за ним – такси. Двигавшийся позади грузовик по неизвестным причинам продолжил движение и протаранил оба автомобиля. Пассажира такси с сотрясением мозга экстренно госпитализировали.

В причинах и обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Александр Огарёв

