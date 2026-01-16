Достижения.рф

В Ленобласти мужчина открыл стрельбу по водителю и подростку

Фото: iStock/A_N

В населённом пункте Тельмана Ленобласти мужчина обстрелял из газового пистолета водителя и его 12‑летнюю дочь. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Причиной инцидент послужил дорожный конфликт. Один из его участников получил ожоги глаз. -12-летнюю дочь пострадавшего госпитализировали с аналогичным диагнозом. Подозреваемого оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Им оказался житель Мурманска.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Прокуратура взяла ситуацию под личной контроль из-за пострадавшего несовершеннолетнего.

Ранее в Москве мужчина применил пистолет против толпы хулиганов. Конфликт начался в салоне общественного транспорта, а закончился выстрелами на вечерней столичной улице.

Александр Огарёв

