Один человек пострадал в результате массовой аварии на трассе «Кола»
В Ленинградской области на автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» столкнулись несколько транспортных средств, один человек получил травмы. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент случился на 26‑м километре трассы. В попутном направлении двигались такси, легковой автомобиль Ford и рейсовый автобус. В какой-то момент по неизвестным причинам они столкнулись.
Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия оперативно прибыл личный состав 101‑й пожарной части Всеволожского отряда «Леноблпожспас».
По имеющейся информации, в результате аварии пострадал пассажир такси. Его доставили во Всеволожскую центральную районную больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.
Читайте также: