Один человек пострадал в результате массовой аварии на трассе «Кола»

08 декабря 2025, 01:20

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

В Ленинградской области на автомобильной дороге федерального значения Р-21 «Кола» столкнулись несколько транспортных средств, один человек получил травмы. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».