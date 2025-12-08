Достижения.рф

Автомобиль загорелся после аварии на юго-западе Петербурга

Фото: istockphoto / vicvaz

В Кировском районе Петербурга произошло ДТП с последующим возгоранием автомобиля. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio допустил столкновение с Ford. В результате аварии передняя часть корейской машины вспыхнула, и пламя быстро охватило все транспортное средство.

На месте происшествия сотрудники экстренных служб обнаружили использованные огнетушители. Спасатели оперативно отреагировали на вызов и ликвидировали возгорание менее чем за 20 минут. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Петербурге автомобиль пробил ограждение моста и вылетел в Неву. Авария оказалась смертельной.

