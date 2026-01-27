Пенсионерка в Тверской области влюбила в себя пожилого мужчину для достижения одной цели
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 77-летней жительницы Тверской области.
По версии полиции, она завязала отношения с 86-летним мужчиной из Лихославля и оформила на себя его квартиру. Об этом сообщили в региональном управлении МВД. Как уточняют правоохранители, пенсионеры познакомились через объявление в местной газете. После начала отношений женщина переехала к своей жертве.
В период совместной жизни, по данным ведомства, она настраивала его против родственников и оказывала психологическое давление. В результате пострадавший подписал подготовленные ею договор купли-продажи жилья и расписку на 1,7 млн рублей, не до конца понимая смысл документов.
О том, что квартира ему больше не принадлежит, пожилой человек узнал случайно — от соседки. На тот момент он собирался жениться на своей избраннице. После разговора с близкими заявитель обратился в полицию.
