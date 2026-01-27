Пенсионерка в Тверской области влюбила в себя пожилого мужчину для достижения одной цели

27 января 2026, 22:50

Женщина влюбила в себя 86-летнего мужчину и лишила его квартиры в Лихославле

Фото: istockphoto/Chalabala

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 77-летней жительницы Тверской области.