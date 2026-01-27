Полисмен по кличке Мамочка ограбила фирму почти на миллиард рублей

27 января 2026, 22:39

В Чили полисмена по кличке Мамочка обвинили в ограблении на 967 млн руб

Фото: istockphoto/Seiji2k

В Чили расследуют крупное ограбление инкассаторской компании Brink’s, к которому, как выяснилось, были причастными сотрудники полиции. Об этом пишет La Tercera.