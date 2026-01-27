Достижения.рф

Полисмен по кличке Мамочка ограбила фирму почти на миллиард рублей

В Чили полисмена по кличке Мамочка обвинили в ограблении на 967 млн руб
Фото: istockphoto/Seiji2k

В Чили расследуют крупное ограбление инкассаторской компании Brink’s, к которому, как выяснилось, были причастными сотрудники полиции. Об этом пишет La Tercera.



По данным издания, в августе 2024 года преступники похитили из хранилища Brink’s 11 млрд чилийских песо (около 967 млн рублей). 22 января задержали предполагаемого организатора группы — 47-летнюю сержанта Клаудию Бустаманте.

Следствие считает, что Бустаманте привлекла к подготовке налета как минимум пятерых коллег. Внутри группы ее называли La Mami («Мамочка»). Она прослужила в полиции 29 лет и имела доступ к закрытой информации, которая могла быть полезной при планировании ограбления.

На фигурантку, по словам журналистов, указал один из участников банды Хайме Бельтран. Задержанные также утверждают, что полисмен старалась действовать максимально незаметно — избегала камер наблюдения, пользовалась телефонами подчиненных, а на некоторых встречах не выходила из автомобиля.

Кроме того, следователи проверяют, могла ли Бустаманте быть связанной и с другими эпизодами. В частности, речь идет о попытке ограбления хранилища Prosegur в феврале 2024 года — тогда полиция обнаружила 15-метровый туннель, по которому преступники планировали проникнуть внутрь. Предполагается, что к разработке этого плана также могла быть причастной Бустаманте.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0