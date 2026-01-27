Полисмен по кличке Мамочка ограбила фирму почти на миллиард рублей
В Чили расследуют крупное ограбление инкассаторской компании Brink’s, к которому, как выяснилось, были причастными сотрудники полиции. Об этом пишет La Tercera.
По данным издания, в августе 2024 года преступники похитили из хранилища Brink’s 11 млрд чилийских песо (около 967 млн рублей). 22 января задержали предполагаемого организатора группы — 47-летнюю сержанта Клаудию Бустаманте.
Следствие считает, что Бустаманте привлекла к подготовке налета как минимум пятерых коллег. Внутри группы ее называли La Mami («Мамочка»). Она прослужила в полиции 29 лет и имела доступ к закрытой информации, которая могла быть полезной при планировании ограбления.
На фигурантку, по словам журналистов, указал один из участников банды Хайме Бельтран. Задержанные также утверждают, что полисмен старалась действовать максимально незаметно — избегала камер наблюдения, пользовалась телефонами подчиненных, а на некоторых встречах не выходила из автомобиля.
Кроме того, следователи проверяют, могла ли Бустаманте быть связанной и с другими эпизодами. В частности, речь идет о попытке ограбления хранилища Prosegur в феврале 2024 года — тогда полиция обнаружила 15-метровый туннель, по которому преступники планировали проникнуть внутрь. Предполагается, что к разработке этого плана также могла быть причастной Бустаманте.
Читайте также: