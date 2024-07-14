Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа

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По предварительным данным, один человек погиб при стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал WTAE, ссылаясь на прокурора округа Батлер.
Ранее сообщалось, что Трамп прервал своё выступление перед избирателями в городе Батлер штата Пенсильвания из-за раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что политика под руки уводят сотрудники его личной охраны. Он ранен, у него окровавлено ухо. В настоящее время Трамп Находится в больнице, его здоровью ничто не угрожает. Стрелка разыскивает полиция.
Позднее стало известно, что о произошедшем известили президента США Джо Байдена.
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Анастасия Чинкова