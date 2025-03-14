Один человек ранен в результате стрельбы у детского сада в Новой Москве

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn
Неизвестный устроил стрельбу из травматического пистолета у детского сада по адресу улица Липовый парк, 2 в Новой Москве. В результате ранение в ногу получил один человек.
Сначала сообщалось, что мужчина с пистолетом ворвался на территорию детского сада и там ранил сотрудника дошкольного учреждения. Однако, как утверждает телеграм-канал Mash, было всё наоборот: конфликтующие вышли за ограду детской площадки около садика, и там уже началась сначала драка, а затем и стрельба.
По информации телеграм-канала, конфликт произошёл между новым возлюбленным мамы одного из воспитанников детского сада с её новым сожителем, который пришёл забрать малыша домой. После словесной перепалки вспыхнула драка, у соперников хватило ума покинуть территорию детского сада. Там один из них выстрелил другому в ногу из травмата.
Интересно, что после разборок стрелявший уселся на скамеечку во дворе и стал спокойно дожидаться приезда полиции. Пострадавший госпитализирован, правоохранители начали проверку.
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По информации телеграм-канала, конфликт произошёл между новым возлюбленным мамы одного из воспитанников детского сада с её новым сожителем, который пришёл забрать малыша домой. После словесной перепалки вспыхнула драка, у соперников хватило ума покинуть территорию детского сада. Там один из них выстрелил другому в ногу из травмата.
Интересно, что после разборок стрелявший уселся на скамеечку во дворе и стал спокойно дожидаться приезда полиции. Пострадавший госпитализирован, правоохранители начали проверку.
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Александр Бойцов