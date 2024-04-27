Один этаж столичного аэропорта Внуково эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Один из этажей административного здания московского аэропорта Внуково эвакуирован из-за возможной угрозы взрыва. Сотрудники экстренных служб в настоящее время проводят проверку.
Ранее в телеграм-канале авиагавани сообщалось, что столичный аэропорт усилил меры безопасности при досмотре пассажиров. В связи с этим сотрудники Внуково обратились к гражданам с просьбой приезжать на аэровокзал заранее, чтобы успеть вовремя пройти все предполётные формальности. Пассажирам международных рейсов рекомендовано прибывать в аэропорт за четыре часа до вылета, указано в публикации.
Что касается текущей ситуации с угрозой взрыва в административном здании, то эвакуирован седьмой этаж. Кинологи и взрывотехники проверяют помещения на предмет наличия опасных предметов. Правоохранители уточнили, что на работе аэропорта это никак не отразилось, он функционирует в штатном режиме.
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Александр Бойцов