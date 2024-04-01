Один горняк погиб из-за обвала шахты в Свердловской области

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Один человек погиб из-за обвала шахты «Северопесчанская» в Свердловской области, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В понедельник 1 апреля в ходе плановых работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области произошел взрыв, под завалами оказались несколько горняков. Известно, что в шахте во время инцидента были 106 работников. Обрушение породы произошло на горизонте 338 метров.
В течение дня силами МЧС предпринимаются меры для разбора завалов и спасения людей. В Минздраве сообщили о смерти одного шахтера.
На месте трагедии продолжаются поиски людей и оказание помощи потерпевшим, которым удалось выбраться из шахты.
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Мария Федоровцева