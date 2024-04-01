В Свердловской области три человека оказались под завалами при взрыве на шахте

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Три человека из пяти оказались под завалами после взрыва в ходе плановых работ на шахте «Северопесчанская» в Свердловской области, передают оперативные службы.
Взрыв произошел при закладке взрывчатки для осуществления работ. Обрушение породы произошло на горизонте 338 метров.
На данный момент специалисты делают все возможное для разбора завалов и спасения людей. Отмечается, что на смене во время инцидента были 106 работников.
Ранее сообщалось, что на руднике «Пионер» произошло обрушение породы 18 марта. С этого дня под завалами находятся 13 человек. Сегодня, 1 апреля, спасательная операция была завершена из-за риска повторного обвала. Скважины, которые пробурили на руднике, показали что все горизонты, где могли находиться люди, затоплены водой, глиной и льдом.
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На данный момент специалисты делают все возможное для разбора завалов и спасения людей. Отмечается, что на смене во время инцидента были 106 работников.
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Екатерина Коршунова